‘Checo’ Pérez se accidenta antes del GP de Bélgica y no correrá

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Justo antes de la prueba del GP de Bélgica, en la vuelta de reconocimiento, el piloto mexicano ‘Checo’ Pérez chocó su monoplaza contra la barrera de contención.

En el choque dañó la suspensión delantera de su mono plaza, por lo que no correrá en el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno.

Hace unos días se informó que ‘Checo’ Pérez renovó contrato con la escudería de Red Bull.

La carrera está diseñada a 44 vueltas para recorrer 308 kilómetros; el recorrido podria dificultarse por la lluvia.

Perez's car slid at slow speed into the barriers but with enough velocity to cause damage to the front suspension

Checo is out the car 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/kWwUd9G57j

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021