Compra auto de 159 mil pesos ¡y paga con puras monedas!

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Dinero es dinero, no importa en que denominación sea, así que a nadie le molesta cargar con varios pesos en la cartera; sin embargo, y por alguna existe gente que no le gusta cargar con monedas (morralla).

Pero se dio el caso de un sujeto, quien puso a 20 trabajadores de una concesionaria a contar cerca de 159 mil pesos mexicanos que llevaba en puras monedas, las cuales el hombre usó para pagar un automóvil que le compró a su hijo.

Fue el pasado mes de agosto en la ciudad de Zhoukou, en China, cuando medios locales señalaron que el hombre llegó al establecimiento y comenzó a negociar con los trabajadores para obtener un automóvil que se apegara a su presupuesto. Una vez que logró su hazaña, el señor se dirigió a su auto y sacó varios costales de harina.

Pero ese no fue el problema, sino que el señor llevaba 51 mil yuanes (unos 159 mil pesos mexicanos) en puras monedas de diferentes denominaciones. Como todos unos profesionales, 20 empleados de la tienda se dieron a la ardua tarea de contar cada centavo para confirmar la venta del automóvil. Algo que nomás les tomó 3 horas.

Una de las trabajadoras dijo a un medio local que si bien ya había visto en internet videos de señores que pagan productos caros con pura “morralla”, nunca se imaginó que un día le pasaría lo mismo a ella. “Me tocó a mí contar monedas hasta que sentí calambres en las manos”, indicó la mujer entre risas al contar su experiencia.

A través de las redes sociales este caso ha causado varias opiniones encontradas. Por un lado están los que aplauden a los trabajadores de la concesionaria por su paciencia y dedicación al contar las monedas, y por el otro quienes no entienden el porqué una persona tendría tantas monedas en lugar de cambiarlas por billetes.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/pstGANKiqy

— NowThis (@nowthisnews) August 29, 2021