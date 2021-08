Regidor electo de Morena es asesinado en Córdoba, Veracruz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José Escamilla Aguilera, regidor electo de Morena en Córdoba, Veracruz, fue asesinado dentro de su vehículo en el fraccionamiento Nueva Elizabeth. El hecho ocurrió dentro de un automóvil color gris, en la avenida 23 entre las calles 44 y 46. La víctima era coordinador de campaña de Juan Martínez.

El regidor electo fue asesor del doctor Juan Martínez, presidente electo de Córdoba, durante su periodo como diputado federal por Morena y luego continúo a su lado en su carrera electoral por el mismo partido para ganar la contienda pasada.

Martínez lamentó los hechos y publicó un mensaje en sus redes sociales, señalando que “hoy no solo le pegaron de tiros al más cercano de mis colaboradores, le dispararon a la esperanza de cambio de esta ciudad y dispararon contra la democracia. Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no me intimidará.

El pasado 27 de agosto también fue asesinado Grodetz Ríos, asesor jurídico de Morena y dirigente del PT en Córdoba, en la zona conurbada Córdoba-Fortín. También por ese asesinato, el próximo alcalde escribió que “ante este crimen, demando una investigación eficaz por parte de la Fiscalía y que se actúe con prontitud para encontrar a los responsables de este homicidio”, señaló.

