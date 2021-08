Agosto, el peor mes de la pandemia: 11,640 casos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Agosto se convirtió en el mes con más casos nuevos de covid-19 de los más de 17 meses que ha durado la pandemia, al cerrar este lunes con once mil 640 positivos nuevos, 503 más que julio de 2020 que registró once mil 137, que fue a la vez el acmé de la primera ola de contagios.

En el reporte del lunes la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) informó que se confirmaron 321 casos nuevos así como 17 fallecimientos, lo que elevó esos indicadores a 77 mil 431 y cinco mil 897 acumulados respectivamente.

Los casos activos a nivel estatal continúan siendo altos al reportarse cinco mil 15, elevándose a la vez en varios municipios, siendo éstos Matamoros mil once, Victoria 847, Tampico 543, Altamira 494, El Mante 468, Reynosa con 423 y Madero 304.

Asimismo la SST dio a conocer que hay 628 muestras sospechosas en investigación y la cifra de pacientes en recuperación llegó a 66 mil 519 en todo el estado.

En este sentido la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, convocó a la población a atender en todo momento las medidas de seguridad sanitaria para disminuir contagios y complicaciones graves.

Asimismo insistió que no se confíen ni bajen la guardia para desacelerar la transmisión del virus, así como reiteró la importancia de evitar salidas no esenciales, aún quienes ya estén vacunados ni asistir a reuniones sociales o sitios aglomerados donde no se respeten las medidas de prevención ya conocidas, en virtud de que representan la principal forma de contagio.