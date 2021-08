Agreden a Alcaldesa electa de la Álvaro Obregón durante protesta

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, acusó que fue agredida por un policía de la Ciudad de México durante una protesta en las inmediaciones del Congreso capitalino, en el Centro Histórico, donde recibió un golpe en la nariz.

Lía Limón explicó, a través de un video, que junto con los alcaldes electos que conforman la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CdMx), buscaba ingresar al Congreso para dialogar con los diputados capitalinos sobre los temas que se discutirán en el último periodo extraordinario.

El recinto estaba cercado por policías capitalinos, quienes les impidieron el paso, lo que ocasionó un enfrentamiento entre policías y personal de los alcaldes electos.

En el video señaló que no les permitieron el paso y que iban a dialogar de manera pacífica, y en ningún momento ejercieron ningún acto de violencia, incluso en algún momento que empujaron a un policía dijo que no la empujaran. “Pedimos que dejaran pasar a Margarita Saldaña, que aún es diputada, no lo permitieron, dijimos que venían a dialogar de manera pacífica, señaló.

“Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, esto fue agresión de un policía, ustedes la vieron, de un policía que me dio con el escudo, estas no son formas de la jefa de Gobierno, éstas no son formas del secretario de Gobierno. Exigimos un diálogo respetuoso, nosotros exigimos gobernar, porque es derecho de los ciudadanos, aun con las agresiones y demás no nos van a detener”, dijo en un video, mostrando la lesión que sufrió en la nariz.

Así nos han tratado desde el pasado 6 de junio, vamos a gobernar a casi 4 y medio millones de habitantes.

Exigimos respeto, diálogo y trabajo de la mano en beneficio de las y los ciudadanos. pic.twitter.com/ATjeUpCyKE — Lía Limón García (@lialimon) August 30, 2021

Limón condenó la agresión en contra de los alcaldes electos y criticó que aún haya policías que actúen como granaderos, cuando el gobierno capitalino decretó eliminar la corporación al principio de la actual administración.

Dijo que no es aceptable y una agresión de este tamaño, y menos en esta ciudad, donde se supone que unos de los primeros actos fue quitar a los granaderos.

El alcalde de Benito Juárez, quien fue reelecto y también forma parte de la UNA CdMx, dijo que los policías no permitieron el paso de otros de sus compañeros como Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco, pese a que ella tenía que entrar a la sesión en el Congreso.

Mencionó que la policía no es para esto, es para detener a los delincuentes, no para cercar el Congreso e impedir una discusión de los alcaldes. “No aspirábamos a más que dialogar con los diputados y explicar por qué nos afectan este tipo de reformas en el último minuto de la última legislatura que está por concluir. “Tuvimos que buscarle acceso a Margarita Saldaña, ella tiene ahorita una sesión, lo que queremos es dialogar y lo que no queremos es que haya más personas lesionadas”, comentó.

Lía Limón acusó que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, fue quien ordenó la agresión en su contra de esta mañana, cuando intentaba ingresar al Congreso capitalino.

En entrevista, la alcaldesa electa aseguró que la Unión de Alcaldías has sido atacado por el gobierno capitalino, al ser de la oposición.

“La Ciudad de México es una ciudad represora y autoritaria, el secretario de Gobierno nos manda a reprimir en vez de buscar el dialogo, manda a reprimirnos y manda a golpearnos, porque eso fue lo que pasó hoy y es inadmisible.

Dijo que fue un golpe directo por parte de un policía con su escudo, que le rajó la nariz, así de sencillo.

Señaló que no fue la única persona agredida durante la protesta, pues indicó que los alcaldes electos de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, Mauricio Tabe y Santiago Taboada, recibieron toques eléctricos, mientras que Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc y vocera de la UNA CdMx, fue empujada por policías.

Destacó que: “No solo fui yo, Mauricio y a Taboada les dieron toques, a Sandra la empujaron, nos agredieron a todos nosotros y para impedirnos el acceso, el policía me partió la nariz con un escudo, no llevamos ni piedras ni armas”.

Con información de: milenio.com

