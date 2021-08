Diego Gama muestra su recuperación tras vencer el cáncer

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una gran noticia invadió al futbol mexicano con el regreso a las canchas del futbolista Diego Gama, quien padeció cáncer y tuvo que retirarse de los terrenos de juego durante un tiempo para poder realizar su tratamiento.

Ahora, con los colores de los Cafetaleros de Tapachula, Diego trata de regresar a su máximo punto físico para seguir danto batalla en el campo.

El pasado 29 de abril, al ex delantero de los Coyotes de Tlaxcala se le detectó un tumor testicular cancerígeno, lo que le obligó no solo a dejar el futbol de forma momentánea, sino también a realizarse tratamientos de quimioterapia, cuya reacción deja sin cabello a los pacientes y fue por ello que Diego realizó una emotiva reflexión en sus redes sociales.

“Mucha gente me pregunta si me da pena que me vean así, ¿pena? ¿Pena por seguir haciendo lo que más amo?, ¿Pena por haber vencido el cáncer?, ¿Pena por qué? Soy feliz, estoy vivo, hago lo que me gusta, juego futbol, mi familia está sana. Lo que menos tengo en esta vida es pena”, escribió.