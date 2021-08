Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presumió su libro recién publicado “A mitad del camino” e invitó a sus adversarios a leerlo para que conozcan las razones y argumentos de las acciones implementadas durante su gobierno.

Aseguró que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estén de acuerdo, eso es importante; dijo que no se puede tener un pensamiento único, ya que eso no corresponde a la democracia.

Desde el Salón Tesorería, el mandatario mostró la portada del libro que aseguró le va a gustar a la oposición aunque no estén de acuerdo.

“Lo recomiendo en especial a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo, la política es entre otras cosas pensamiento y acción y aquí está el pensamiento y aquí está la acción.

López Obrador señaló que el libro tiene cuatro capítulos: “el primero es el presente, en donde estamos ahora viviendo, el segundo es la política exterior, el respeto al derecho ajeno es la paz, el tercero dedicado a los opositores, no se van a aburrir y el cuarto es el porvenir”.

