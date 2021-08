Niño victorense hace honores a la bandera desde su casa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de estar más de un año de estar en educación a distancia, hoy los niños de preescolar y secundaria regresaron a las aulas de manera hibrida y con todas las medidas de sanidad necesarias.

No obstante así como hay niños que no querían regresar a clases presenciales, hay otros que sí, pero debido al modo híbrido no pudieron regresar, tal es el caso de José Ángel Ávalos, que asiste a la escuela Pedro J. Méndez en Cd. Victoria, quien no pudo regresar a las aulas para iniciar su etapa en primaria.

Ávalos, se hizo viral en redes sociales luego de que le rindiera honores a la bandera desde su casa.

En el video se puede observar al menor haciendo los honores a la bandera, él se encuentra enfrente de la bandera de México y de un letrero que dice ‘Cicolo escolar 2021-2022’, visitiendo su uniforme de color rojo con azul, mientras que de fondo se puede escuchar el Himno Nacional.