‘Discapacitados y estúpidos’

Hubo quienes esperaban que al final del día salieran los diputados, esos que se definen como defensores del pueblo, a eso: a defender al pueblo.

Pero no. Dejaron en evidencia que obedecen a sus intereses políticos y no a los de la población, que alguna vez confió en ellos dándoles su voto.

Aunque de hecho, en el caso de Victoria no estaba ninguno de aquellos que en el 2019 anduvieron en campaña pidiendo el sufragio. Ellos (son dos) andan en otra cosa y sus suplentes solo siguen instrucciones, no son capaces de pensar por sí solos.

Lo peor es que esos, que hoy está en duda su permanencia en el poder; que hoy están en la incertidumbre, no hicieron nada para salvar un poquito su incierto futuro, al contrario, cavaron aún más la tumba política.

Finalmente, aprobaron sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza, pero sobre todo, sin disimularle, aunque sea tantito, las cuentas públicas del alcalde becado Xico González.

A pesar de los pesares. A pesar de tanta protesta y tanta evidencia, avalaron algo que a todas luces era reprobable.

No fueron capaces de mostrar tantita dignidad.

No fueron capaces de mostrar tantita vergüenza.

No fueron capaces de mostrar tantita madre.

En la sesión extraordinaria de ayer le dieron una puñalada en la espalda a Victoria, una ciudad tan desdeñada y maltratada por ellos mismos, y que este lunes se terminaron de burlar de ella.

Los victorenses no son tontos ni olvidadizos y se los recordarán el próximo cinco de junio. Ya verán.

No tuvieron la mínima decencia de siquiera poner alguna traba, de poner algún pero… no, lo aprobaron y no solo eso, sino que lo defendieron.

Los diputados locales de Acción Nacional parecieron ayer en Pleno Legislativo a esos “Amlovers” de redes que todo defienden de su líder moral y lo arropan sin pena, aunque no sepan ni lo que están defendiendo.

Y no solo eso, sino que estos panistas, casi ex legisladores, hasta se enojaron con aquellos, los poquitos que les cuestionaron su proceder.

Tal fue el caso de Joaquín Hernández Correa; sí, el neopanista que preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, al llamar “discapacitados y estúpidos” a sus pares que le pidieron decencia, vergüenza y transparencia.

La de ayer, en el Congreso del Estado, será una sesión que quedará marcada en el recuerdo de los victorenses y que no puede quedarse en una anécdota nomás. Los próximos deben ir a fondo, si no, será más de lo mismo.

EN CINCO PALABRAS.- Ya ni la burlan perdonan.

PUNTO FINAL.- “El futuro viene sin instructivo ni garantía y tampoco incluye las baterías”: Cirilo Stofenmacher.

