Esposa de Edwin Luna es captada coqueteando en reality show

Aseguró que le parece inapropiado que Kimberly Flores no respete su relación con alguien que además es ‘ultra’ famoso. “Es una señora casada con tres hijos, y que el esposo es hipermegarecontrafamoso.

El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos pendejos. ¿A qué vas tú también y te le metes en su cama? O sea, yo no me le he metido en la cama a ninguno de los hombres”, externó visiblemente consternada.