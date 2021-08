Retienen taxis de plataformas digitales

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- Solo a unidades que prestan servicio de taxi por plataformas digitales se dirigió un operativo de revisión de documentos por parte de la delegación del transporte público en la zona, para verificar que cuenten con la documentación que los acredita en esta modalidad, señaló el subdirector operativo de la subsecretaría de transporte público en el sur de Tamaulipas, Francisco Bustamante.

“Los vehículos cuando no están registrados y no tiene su autorización legal en automático no sabemos de quiénes son y las personas no pueden saber a qué vehículos están subiendo, entonces el estado tiene que tener este tipo de información para darle la seguridad a sus agremiados, pues cuando una unidad no aparezca en la base de datos no hay tal protección”, expuso el funcionario.