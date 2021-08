Sancionará Coepris en Tampico a escuelas que reciban alumnos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Al estar aún el semáforo epidemiológico en rojo, la Secretaría de Salud del Estado, por medio de la Coepris tiene ha dado la instrucción de no permitir la apertura en Tampico de instituciones educativas, por lo que los responsables de cada escuela pública y privada están plenamente advertidos, en caso contrario de no obedecer las normas recibirán sanciones.

Así lo señaló el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) José Juan Gallegos de la Fuente, agregando que es precisamente la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) la que realiza una inspección a las escuelas, “los directivos de los planteles están en conocimiento que no hay en este momento ni debe haber apertura de escuelas, sino hasta que las condiciones sanitarias sean las óptimas”.

“Se les hace una recomendación de que no deben hacerlo, y ya ahí procede a nivel estatal que es Coepris la que está determinando el regreso o no de ese plantel a clases presenciales, la directriz viene de (las autoridades de) Victoria, ahorita no debe estar ninguna escuela abierta, no hay las condiciones favorables para no correr riesgos por la condición sanitaria”, expresó.

Añade que actualmente solo se permiten labores de limpieza y acondicionamiento de áreas administrativas, “el Gobierno del Estado está otorgando kits de limpieza a las instituciones educativas que los han solicitado, entregándose algunos lotes de este material, pero reconociendo que va lento en Tampico, porque se está dando prioridad a los institutos educativos que tienen permiso de apertura en los 19 municipios declarados sin riesgo.

Reiteró que no existe aún fecha de apertura de planteles educativos de manera presencial en Tampico y que las solicitudes que hicieron las escuelas para poder tener clases en los salones, se resolverán hasta la segunda mitad del mes de septiembre, ya que se analiza por parte de las autoridades sanitarias las condiciones para que se dé está resolución positiva.