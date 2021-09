Santiago Muñoz, nuevo jugador del Newcastle

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mexicano Santiago Muñoz de 19 años de edad es nuevo jugador del Newcastle de la Premier League.

Fue anunciado de forma oficial por el club inglés en sus redes sociales, por lo que el juvenil está cumpliendo su sueño de militar en el Viejo Continente.

Muñoz dejó las filas del Santos Laguna en medio de algunas polémicas, pero fue hasta el última día del cierre de fichajes, cuando los británicos dieron a conocer que alcanzaron un arreglo para quedarse con la joven promesa mexicana.

Algunos medios británicos, explican que el mexicano deberá ir poco a poco ganándose un lugar en el primer equipo del Newcastle, por lo que se incorporará inicialmente a la Sub 23 del club, donde deberá mostrar sus cualidades.

Asimismo, se detalla que el arreglo por el mexicano se dio por medio de un préstamo inicial con opción a compra con Santos Laguna, por lo que aún deberá demostrar sus condiciones para que los ingleses compren de forma definitiva su carta.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀… ✨

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi! 🙌🇲🇽

— Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021