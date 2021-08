‘Compañere’ aclara que su nombre no es ‘Andrea’ sino ‘Andra’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La joven no binaria que se hizo viral tras exigir su derecho como persona no binaria, asimismo explicó en su cuenta de TikTok como es su nombre.

A través de las redes sociales la ‘compañere’ aclaró en el video que su nombre es “Andra” y no “Andre” o “Andro”.

Fue mediante su cuenta de TikTok que la joven mencionó sobre el asunto de su nombre “He visto que dicen que por qué me llamo Andra y no Andre o Andro o lo que sea, y Andra viene del griego “ándros” que significa hombre, entonces si fuera Andre o Andro creo que sería un poco reiterativo entonces a mi me gusta que sea con ‘A’, inicia con ‘A’, termina con ‘A’, Andra suena ‘chido'”, dijo la joven binaria.

“Y el pronombre no tiene nada que ver con el nombre en todos los casos, entonces mi pronombre es ‘elle’ o ‘él’ y me llamo Andra, uwu”, dijo.