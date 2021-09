Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ha pasado más de un año desde que surgió de manera mundial el nuevo coronavirus de Covid-19, registrándose el primer caso en Wuhan, China. Dicho virus era un misterio y empezaba como la amenaza que al día de hoy ha cobrado miles y miles de muertes alrededor de todo el mundo, con el paso de los meses, comenzaron a salir diversas teorías de la posible creación del virus.

Si bien es cierto, todo lo anterior queda en solo suposiciones, sin tener la certeza si fue creado en algún laboratorio de la capital china tanto como se ha hablado en el último año, sin embargo, un hombre se ha empezado a viralizar por medio de la plataforma de TikTok con la cuenta @tk_0099 en el que publica una serie de documentos que datan del 2017, donde supuestamente países europeos comenzaban con la compra de pruebas PCR para el Covid-19.

Lo más sorprendente de todo esto, es que el hombre revela la fecha en la que comienza y se estima la finalización de la pandemia, en el documento se puede observar como “Expected Project Aproved” con fecha del 2 de abril de 2017 y “Expected Program Closing Date” con fecha del 31 de marzo de 2025, todo esto supuestamente sacado de la página del banco mundial por parte de una fuente anónima.

“¿Ahora que me dices al respecto?, ¿Tenemos circo o no tenemos circo?, ¿Somos esenciales o no somos esenciales?… La amenaza real es directa, estamos en Guerra, pero estamos en guerra también, habrá alguien que diga que esto ha sido manipulado, pero no es de extrañar”

“Esto se ha sacado del banco mundial, donde todos los gobiernos han de publicar forzosamente sus compras y sus ventas. ¿Cómo es posible en el 2017 que andábamos de ignorantes, cada uno a lo nuestro y ya habían hecho una compra masiva de test PCR para Covid-19? Y justo en el 2019 viene el problema”, concluye el video.

Muchos tendrán una opinión a cerca de este video, lo raro es que dicho video ya no se encuentra en la plataforma de china, e incluso al usuario le han cerrado cuentas y enviado alertas por parte de la app con la intención de no dejarlo publicar… ¿Tu que piensas?