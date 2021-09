De acuerdo a medios locales, un hombre residente de Utah, Estados Unidos se enteró diez años después que su hijo no era realmente su hijo.

Todo comenzó cuando la familia Johnson pensó que sería divertido hacer un kit de ADN, el cual se ha vuelto cada vez más popular a lo largo de los años; sin embargo, cuando recibieron sus resultados un mes después, esta actividad familiar se convirtió en una revelación devastadora.

“Cuando miré esa página y vi a mamá por él y vi a un padre desconocido y pensé qué quieres decir con padre desconocido, soy su padre”, dijo Vanner Johnson.

Vanner y Donna Johnson comenzaron su viaje de embarazo por fertilización in vitro en 2007 después de que no pudieron tener un segundo hijo por su cuenta.

“Entiendes que existe esa posibilidad, pero es muy remota”, dijo Vanner Johnson.

Sin embargo, más de una década después de que dieran a luz a un bebé, su peor pesadilla se convirtió rápidamente en realidad.

“Cuando mis resultados aparecieron mostrando dos hijos inmediatamente y viendo que nuestro mayor era medio hermano de su hermano menor, a través de mí, supimos que debía haber algo mal”, dijo Donna Johnson.

Una simple prueba de ADN reveló que Vanner Johnson no es el padre biológico de su hijo y que el óvulo de Donna fue fertilizado por el esperma de otra persona durante el proceso de fertilización in vitro.

Los Johnson esperaron más de un año para darle la noticia a su hijo, que ahora tiene 12 años.

“Lo llevé a dar un paseo en nuestro auto, y en realidad íbamos a tomar un helado. Quería asegurarme de que su atención estuviera solo en nuestra conversación ”, dijo Vanner.

Vanner dijo que su hijo sabía que era el resultado de un embarazo de fertilización in vitro.

“Dije que cuando lo hicimos, sucedió algo y no estamos seguros de lo que sucedió, pero en realidad no soy tu padre biológico. Y se detiene, y mira hacia adelante en el auto, no fue una mirada loca, sino que simplemente se volvió hacia mí, me miró y dijo ‘¿en serio?’ Y yo dije ‘sí’, y él respondió ‘sí’ ”, dijo Vanner.