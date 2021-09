Mujer pierde custodia de su hijo por no vacunarse contra Covid-19

El juzgador revocó la visita de su hijo a una madre divorciada de Pilsen porque no está vacunada

En Illinois, Estados Unidos, James Shapiro, juez del condado de Cook, prohibió que Rebecca Firlit, madre que no quiso vacunarse contra covid-19, pueda ver a su niño de 11 años. De acuerdo con el medio estadounidense Chicago Sun Times, el juzgador revocó la visita de su hijo a una madre divorciada de Pilsen porque no está vacunada.

Annette Fernholz, abogada de Firlit, dijo que su clienta y el ex marido llevan siete años divorciados y comparten la custodia. Durante una audiencia por Zoom, el juez preguntó a Firlit si estaba vacunada y cuando ella dijo que no la despojó de todo el tiempo de crianza con su hijo hasta que se vacune.

Firlit señaló que ha tenido reacciones adversas a las vacunas en el pasado y su médico le recomendó no vacunarme, ya que le representa un riesgo.

“Una de las primeras cosas que me preguntó cuándo recibí la llamada de Zoom fue si estaba o no vacunada, lo que me desconcertó porque le pregunté qué tenía que ver con la audiencia”, dijo la mujer.

“Estaba confundido porque se suponía que se trataba de gastos y manutención de los hijos. Le pregunté qué tenía que ver con la audiencia y me dijo: ‘Yo soy el juez y tomo las decisiones sobre su caso’”.

Rebeca Firlit, de 39 años, sólo podrá hablar con su hijo por teléfono, mientras tanto espera que una corte de apelaciones atraiga el caso y revoque el fallo de Shapiro.

