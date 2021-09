Reveló ser homosexual

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 31 (Agencias)

El actor ecuatoriano Roberto Manrique compartió públicamente en su cuenta de Instagram que lleva siete años de relación con un hombre, al que ha definido como maravilloso.

El artista y activista sostuvo también que este mensaje (el de ser gay) lo ha compartido como parte de su evolución y sanación personal y que no era un secreto para su familia, amigos y círculo cercano a él.

Manrique, quien ha intervenido en producciones internacionales como “Sin senos sí hay paraíso”, “El final del paraíso”, “Doña Bárbara”, “Los Victorinos” o “Marido en alquiler”, ha recibido en el post de su video, miles de mensajes de amigos, colegas y personajes del espectáculo mostrándole su apoyo.

“Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy que realmente son lo prioritario, y sigo pensando que es así; sin embargo, llevo unos días raro en que no identificaba qué me pasa”, mencionó en su video.

Quienes demostraron su apoyo casi inmediato fueron sus compañeros de “Sin senos sí hay paraíso”. Como Carmen Villalobos quien escribió: “Te amo con toda mi alma. Amé cada palabra que dijiste mi Robert. Eres el ser con más luz que he conocido en toda mi vida”.