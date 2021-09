Venta de lotes clandestinos eso es lo más grave en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo más grave en esta ciudad capital es la venta de lotes clandestinos irregulares denunció la Directora de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte en el Ayuntamiento de Victoria, Patricia Hernández Reyna.

“Lo más grave que está ahorita es la venta de lotes clandestinos irregulares, eso es lo más grave, que ahorita se está haciendo un clandestinaje tremendo de venta de lotes que no están regularizados”, mencionó.

“Están jugando con las necesidades de la gente porque jamás los van a poder escriturar”, enfatizó.

Tras señalar que la venta de terrenos irregulares se registra principalmente en la zona norte de este municipio, Hernández Reyna mencionó que han detectado que son 15 personas las que están promoviendo la venta de esos predios lotificando de manera irregular 65 asentamientos humanos.

“Hay 65 irregulares y alrededor de 15 gentes que están lotificando de manera irregular con venta de lotes irregulares”.

Por último, la Directora de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte en el Ayuntamiento de Victoria mencionó que el problema es que la gente no denuncia; “la verdad es que la gente no denuncia, sí nos preguntan, los hemos orientado pero no presentan denuncia”.