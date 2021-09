AMLO exige a Alonso Ancira que cumpla acuerdo reparatorio

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al empresario Alonso Ancira que cumpla el acuerdo reparatorio que tiene con la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño patrimonial contra Petróleos mexicanos (Pemex).

López Obrador apuntó que Ancira Elizondo debería estar agradecido por haber llegado a un acuerdo reparatorio luego de vender a sobreprecio una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013.

“Están mal aconsejando al señor Ancira, ojalá reflexione, porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla, no va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos quererle darle la vuelta a lo que ya se acordó”, declaró AMLO.

“Él debería estar agradecido, sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente, y eran otros tiempos en donde los funcionarios actuaban de manera cómplice, pero ahora ya cambió. Nosotros no tenemos como propósito la venganza, no es mi fuerte la venganza, es justicia”, afirmó.

Hace unos días, se detalló que el dueño de Altos Hornos de México había incumplido el acuerdo reparatorio para resarcir el daño patrimonial a Pemex por un monto de 216 millones 664 mil dólares en tres pagos.

El empresario estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

López Obrador pidió a Alonso Ancira que no le haga caso a sus abogados y amigos políticos y que cumpla el acuerdo reparatorio.

“Si ya él tiene un acuerdo, lo mejor es que lo cumpla, que no le haga caso a los abogados, que ni siquiera esté pensando que una vez que yo me vaya va a poder él… eso es una aventura, no hay cosa más importante en la vida que la tranquilidad, de vivir en paz sobre todo con nuestra consciencia”, señaló.

“Si le están diciendo ‘vamos hacer prácticas dilatorias’, como los abogados huizacheros, y va pasando el tiempo y ya se va el presidente, y con el que llegue nos vamos a entender, porque va a cambiar esto, pues eso es muy incierto. Yp le recomendaría que cumpliera, que no le haga caso a quienes le recomiendan esto, Y también que no le haga caso a sus políticos amigos”, explicó.

Con información de: lopezdoriga.com