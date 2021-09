‘Compañere’ joven no binaria, demandará a ‘Piñatería Ramírez’

Por ello, la empresa ironizó y pidió que los apoyen cuando estén presos en ‘Almoloya’:

“Habemus demede…(no se que sea pero sé parece a demanda) así que pediré su apoyó cuando este en Almoloya …alguien sabe por qué estas personas siempre etiquetan al conapred”, escribió la Piñatería Ramírez.

La publicación de inmediato recaudó múltiples likes y comentarios de apoyo. Sin embargo, es importante señalar que la presunta página de Andra Escamillia no está comprobada como una oficial.

Andra, persona no binaria, presentará demanda por piñata

A través de su cuenta de TikTok (@andra_milla), Andra Escamilla, quien se define como persona trigénero, explicó lo que sucedió con el video que se volvió viral en redes sociales al pedir en una clase del Tecnológico de Monterrey que respetaran el pronombre con el que se identifica.

Explicó que no le molestan los memes que hicieron en su contra, aunque reconoce que este caso es serio porque también recibió varios comentarios de acoso. Admitió que lo que más le importa es las repercusiones que pueden tener en otras personas que no se identifican con los géneros establecidos.

“Este video va a ser un poco serio, porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido”, comentó Andra.

Sobre el video viral “no soy tu compañera, soy tu compañere”, la persona no binaria aclaró que contrario a lo que otros estudiantes dijeron sobre su actitud, en ningún momento interrumpió la clase. Lo único que había hecho era pedir una prórroga para entregar un trabajo que no había entregado porque tuvo efectos secundarios de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer.