Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La joven Ana Karen García, quien murió tras ser arrastrada por una corriente provocada por las intensas lluvias del fin de semana, en Tlalnepantla, fue velada la noche de este miércoles.

Ana Karen ara una apasionada de las historietas y animaciones japonesas, aficionada al canto, youtuber e ilusionada con convertirse en médico.

Ana Karen falleció a sus 19 años de edad, arrastrada por la corriente de agua el fin de semana, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

En el interior de esta habitación donde Ana Karen convivía a diario con sus pósters y sus colecciones de peluches, muñecas, maquillajes y pelucas.

Héctor Hugo García, padre de Ana Karen, señaló que a su hija le encantaba mucho ese lugar, ahí era donde ella se caracterizaba, donde tiene su colección de picachús, que era su muñeco favorito; sus muñecas, le encantaban las pelucas. Se las ponía, se caracterizaba, le pedían la foto y él se sentía muy orgulloso de ella.

Dijo que en su tiempo libre grababa tutoriales de un canal en línea para enseñar a caracterizarse como personajes de manga japonesa. Su sueño era conocer Japón.

En la sala de su hogar, están las fotografías de las etapas de su vida: sus tres años, su primera comunión, su graduación de jardín de niños y sus 15 años. También el diploma que la acreditó como estudiante de excelencia en la preparatoria.

Su cuerpo, acompañado por su madre, llegó nuevamente a casa, en el municipio de Tlalnepantla, a bordo de una carroza, procedente de Tula, Hidalgo.

SU ÚLTIMO DESEO NO PODRÁ CUMPLIR

Su padre señala presuntos errores en el papeleo, incluso lamenta no poder cumplir la voluntad de su hija: ser cremada.

Héctor Hugo García, padre de Ana Karen dijo que: “Mucha burocracia, ellos se equivocan de papeleo, ya fueron dos veces, nos mandan a llamar a que lo vayamos a corregir. Nos hablan a las 7 que tenemos que cambiar otra vez el acta, porque se habían equivocado, por la burocracia que ellos tienen, por los protocolos, nos comentan que no se va a poder incinerar, porque aquí tuvo el accidente, pero allá la localizaron. Ellos van a llevar la investigación hasta que esté una sola carpeta, mientras esas carpetas no se empaten, no es posible cremarla porque lleva una investigación. Ella no quería ser sepultada, tenía miedo a la muerte y nos manifestó que no le gustaría que la sepultáramos”.

También habló del estado de salud de Deniss, el novio de su hija, quien permanece hospitalizado, tras ser arrastrado por la corriente, y negó levantar alguna acusación en su contra.

Señaló que él también está devastado ya que se adoraban, “mi hija tenía un noviazgo de fantasía. No sabe ese amor tan grande que se les veía a los dos, se trataban bonito, él tiene principios de asma, con esto se le complicó más, porque tomó agua sucia y parece que le entró una bacteria, él está delicado”.

El cuerpo de su hija es velado en su casa, en compañía de familiares, amigos y vecinos.

Britany, familiar de Karen, dijo que era una buena niña, que le gustaba dibujar. Recordó que cuando eran niñas les gustaba jugar en el agua.

Este jueves habrá una misa y será sepultada en un panteón de la zona.

Con información de: noticieros.televisa.com

