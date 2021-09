Encuentra a esposo muerto, tras ser dada de alta por Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Sabemos que cada caso de contagio de Covid-19 es diferente, a veces las familias quedan en duelo y en tristeza. sin embargo aveces solo sufren en la etapa de la enfermedad.

No obstante, hay casos reqalmente increibles que ni siquiera te puedes imaginar, como el caso de Lisa Steadman, una mujer de 58 años, de Florida, Estados Unidos.

Tras haberse contagiado del covid-19 y haber estado hospitalizada una semana en el Hospital Central de Florida, no se enteró que su esposo había muerto. Al salir del nosocomio y regresar a su vivienda, la mujer halló a su esposo Ronald Steadman sin vida.

¿Qué fue lo que pasó? De acuerdo con Telemundo, Ronald Steadman también se había contagiado del coronavirus. Sin embargo, sus síntomas eran moderados, así que pasó su recuperación en casa.

Mientras tanto, Lisa luchaba por su vida en el hospital de Florida. En este tiempo, la mujer recibió algunas llamadas telefónicas de su esposo. Él le daba ánimos para seguir.

En un inicio, Lisa pensó que moriría a causa del covid-19, pues no podía respirar y tenía mucho vomito.

“Fue como entrar a una película de terror. Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuviera huesos en el cuerpo”, dijo Lisa Steadman –según el medio citado–.

En las llamadas telefónicas que sostuvo con su esposo, ella le contó el miedo que sentía de perder la vida. Sin embargo, al irse recuperando, sólo pensaba en regresar a su casa y estar bien con su marido.

Tiempo antes de ser dada de alta, la mujer no volvió a tener contacto con su esposo Ronald. A su regreso, el pasado 18 de agosto, Ronald no la recibió en la puerta. Lo buscó por toda la casa hasta que su mascota comenzó a ladrar desde la habitación de la pareja.

La mujer halló el cuerpo de Ronald en su cama:

“Me puse histérica”, comentó la mujer.

La pareja no estaba vacunada contra el covid-19. Pensaban vacunarse tiempo después, pues pensaban que la vacuna aún no era tan segura.

“Ambos pensamos que -la vacuna- salió tan rápido. ¿Cómo pudieron hacer tantas pruebas con ella? Yo era muy cautelosa al respecto”, indicó la mujer.

Ronald Steadman fue el primero en dar positivo al covid-19. Sin embargo, la mujer tuvo que ser internada porque su saturación era mala: los niveles de oxígeno bajaron al 80% .