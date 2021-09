Protestan adultos mayores por fallas en pago de pensión

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Adultos mayores que fueron citados en el Auditorio Municipal para su cobro de la Pensión Universal protestaron al encontrar el inmueble sin abrir, bloqueando por varios minutos la Avenida Hidalgo, entre Tamaulipas y José de Escandón, pues debido a que estaba cerrado el edificio municipal y se dio como opción la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas para hacer el pago.

De acuerdo al secretario Técnico del Ayuntamiento de Tampico, Ricardo Avendaño Fuentes, el Auditorio Municipal no se puede abrir al público al estar fallando el sistema de ventilación por no funcionar el sistema eléctrico, situación por la cual no pudo prestarse el inmueble para el pago que realiza la secretaria de Bienestar Social a los mayores de 65 años.

Por separado, la delegada en la zona de los programas federales Elizabeth Cruz Hernández, comentó que se optó por improvisar sobre la calle Lauro Aguirre, precisamente a un costado del Auditorio Municipal, las mesas de pago y empezar a distribuir el recurso a las personas, ya que habían sido citadas en este lugar y ya había más de 70 al momento que se informó sobre la negativa de abrir el inmueble.

Añadió que son aproximadamente 400 los adultos mayores que reciben la pensión de 65 y Más en Tampico, teniendo que conseguir las autoridades federales las sillas para que los adultos mayores no estuvieran de pie durante el proceso de pago, ya que el Auditorio Municipal es prestado sin las sillas y en esta ocasión no pudo ser abierto por fallas técnicas como lo comentaron funcionarios del gobierno de la ciudad.

El pago se realiza entre la Casa de la Cultura y el Auditorio Municipal, colocando sillas sobre la calle Lauro Aguirre, por lo que el paso de vehículos en esta arteria que conduce a estos inmuebles del gobierno municipal no tienen acceso vehicular actualmente y permanecerán cerradas por lo menos hasta las cinco de la tarde de este jueves.

