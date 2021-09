Ninel Conde reacciona a fuga de Larry Ramos

“Se hace de conocimiento que la señora Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades, en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes.

Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos.

Cuando la señora Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus primeras declaraciones sus comentarios en el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones.

A todos les agradezco su respeto, comprensión y empatía con esta situación.

Cabe señalar que se pretende tomar acción legal en contra de quien asegure y divulgue información incorrecta que difame a mi cliente por lo delicado del tema”.