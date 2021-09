Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mexicano Sergio Pérez que saldrá decimosexto este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, explicó en Zandvoort que está “decepcionado porque” tenían “un coche fantástico” y que “intentará minimizar daños” en carrera.

“Estoy realmente decepcionado porque teníamos un coche fantástico para la calificación”, comentó Pérez, quien es quinto en el Mundial de F1 con 104 puntos, 98.5 menos que el líder, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que comanda el campeonato con tres puntos de ventaja sobre su compañero neerlandés Max Verstappen.

“Estábamos manteniendo una gran progresión y podríamos haber tenido dos coches allí delante mañana, posiblemente llenando la primera fila, por lo que realmente no esperábamos quedar en este puesto”, indicó el mexicano.

“Tuvimos muy, muy mala suerte al final, porque la gente iba muy despacio en el ‘pit lane’ y al final no pude conseguir dar mi segunda vuelta, la perdí por tan sólo un segundo y medio”, comentó el piloto tapatío.

“Hoy debatiremos todos juntos como grupo y veremos qué podemos aprender para la próxima carrera, ya que así es como nos endurecemos como equipo”, dijo.

“Sabemos que el domingo será realmente difícil de adelantar, pero esta es una pista impredecible. Nadie sabe a qué atenerse y está claro que intentaré minimizar daños y sumar puntos para el equipo”, indicó ‘Checo’.

🗣 "It’s important to be starting from out in front because it’s very difficult to overtake here so the start will be key." @Max33Verstappen on #DutchGP qualifying 🇳🇱👉 https://t.co/hbE1MtFpPA pic.twitter.com/mbqaOxOyAd

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) September 4, 2021