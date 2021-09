Seguiré al frente del “PAN”, asegura “El Cachorro”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Luis René Cantú Galván, adelantó que seguirá siendo el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y abrió la posibilidad de asumir su cargo como diputado para coordinar la bancada blanquiazul en la 65 legislatura.

Aseguró que consultó a los integrantes de la Comisión Permanente y a los consejeros estatales, “quienes han determinado que siga al frente de Comité Directivo Estatal”.

Argumentó que ha mantenido el diálogo y el consenso y cuando existe esa apertura, se toman las mejores decisiones en favor del partido y sus militantes.

“El Cachorro”, pidió dejar atrás el proceso electoral del seis de junio para enfocarse en el proceso electoral del 2022 cuando estará en juego la gubernatura del estado.

A pesar de que su partido sufrió un terrible descalabro en la elección pasada cuando perdió 10 de los municipios más grandes del estado y el control del Congreso local, consideró que “hemos demostrado madurez, pero lo que requiere Tamaulipas es seguir dando resultados”.

En relación a la alianza para la elección del 2022, dijo que se realizan negociaciones con las dirigencias del PRI y PRD.

“Hemos tenido encuentros con grandes liderazgos, con personalidades del PRI y del PRD, con la finalidad de que la gente se sienta involucrada y sobre todo que tenga la certeza de que lo hacemos por el bien de Tamaulipas” mencionó.

Reconoció que hasta este momento, “no he tenido la oportunidad de reunirme con Edgar Melhem, me he reunido con otras personalidades para poder llegar a un diálogo y hemos alcanzado la madurez para no llevar a fin retroceso al Estado”.

Minimizó los errores que llevaron al PAN a la debacle electoral el pasado seis de junio.

“Nadie está exento de cometer errores, y estos siempre van a existir en las campañas, pero lo bueno es reconocerlos y saber en dónde se cometieron para no volver a caer en lo mismo” indicó.

MAKI ESTA EXPULSADA.

Por otra parte, el dirigente panista aseguró que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, está expulsada del partido, a pesar de que ella impugnó la decisión ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“Estamos preparados para lo que viene, pero no podemos permitir que tengamos traiciones desde adentro y mucho menos de alguien que ha vivido siempre de Acción Nacional y le merece respeto” mencionó.

En total, han sido expulsados en Tamaulipas 194 panistas por presuntamente traicionar al partido durante la elección pasada.