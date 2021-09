Abuelito deja regalo para su nieta antes de morir

Una joven compartió una historia con su abuelito que murió hace un año, a través de su cuenta de Twitter, la usuaria compartió fotos y su conmovedora historia, volviéndose viral.

La joven de nombre, Cris Simó compartió el momento en que recibió el regalo de su abuelo un año después de su muerte.

De acuerdo con el testimonio de la joven, su abuelo tenía casi como tradición regalarle un libro cada que era su cumpleaños.

“Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer”, narró la joven.

En el primer cumpleaños que celebraría sin él –pues había muerto– la joven recibió una verdadera sorpresa: su abuelito había dejado preparado un obsequio para ella.

“Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí. Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado. El mejor”, contó la joven en Twitter.

A mi abuelo los libros le salvaron la vida. Y gracias a esto se convirtió en la persona más culta que he conocido. Era una biblioteca andante”, contó la joven sobre su abuelito.

“Desde pequeño pudo estudiar, leer, instruirse. No se puede entender el carácter de mi abuelo sin tener esto en cuenta…

— Cris (@cris_simoo) August 26, 2021