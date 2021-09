Fallece el padre del actor Hugh Jackman

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor Hugh Jackman confirmó este domingo la muerte de su padre Christopher John Jackman, a los 84 años.

Jackman publicó un tweet donde explica que su padre falleció durante el Día del Padre de Australia y murió de forma pacífica.

Según información de Daily Mail, Hugh Jackman fue criado por su padre, después de que su madre, Grace, se fuera del hogar con sus dos hermanas, cuando él tenía 8 años de edad.

En el mismo artículo, el actor de Wolverine relata: “Mi padre es mi roca. Es donde aprendí todo sobre la lealtad, la confiabilidad, estar allí día tras día, pase lo que pase”, dijo Hugh.

In the early hours of Father’s Day (AU), my Dad peacefully passed away. And whilst there is deep sadness, I’m filled with such gratitude and love. My Dad was, in a word, extraordinary. He devoted his life to his family, his work and his faith. I pray he’s now at peace with God. pic.twitter.com/owdQuXnv6N

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 6, 2021