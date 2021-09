FICM reveló su selección oficial

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El Festival de Cine de Morelia (FICM), el evento cinematográfico más importante del país, está cada vez más cerca, pues este 2021 se realizará del 27 de octubre al uno de noviembre, siendo esta su edición número 19.

Más allá de su importancia a nacional en tema del séptimo arte, el FICM ha sido una de las plataformas más sólidas para continuar la conversación sobre la industria del cine internacional y nacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

El fin de semana pasado, los organizadores del FICM dieron a conocer los títulos que formarán parte de la Selección oficial de la edición número 19 en todas las secciones que el festival celebra como el largometraje y cortometraje de ficción, documental y animado.

Este año compiten en el FICM un total de 99 títulos (ocho más que la edición del año pasado) que podremos ver en competencia en las distintas categorías como la Sección de Cortometraje Mexicano; Sección Michoacana; la Sección de Documental Mexicano; y Sección de Largometraje Mexicano.

SELECCIÓN OFICIAL

Largometraje mexicano

50 o Dos ballenas se encuentran en la playa | Jorge Cuchí

El camino de Sol | Claudia Sainte-Luce

Estación Catorce | Diana Cardozo

Hope, Soledad | Yolanda Cruz

El hoyo en la cerca | Joaquín del Paso

Los minutos negros | Mario Muñoz

Nudo mixteco | Ángeles Cruz

El otro Tom | Rodrigo Plá, Laura Santullo

Una película de policías | Alonso Ruizpalacios

Travesías | Sergio Flores Thorija

Documental mexicano

Cartas a distancia | Juan Carlos Rulfo

Comala | Gian Cassini

Cruz | Teresa Camou Guerrero

Faya Dayi | Jessica Beshir

Las hostilidades | M. Sebastian Molina

Oaxacalifornia: El regreso | Trisha Ziff

Pobo’ Tzu’ (Noche blanca) | Tania Ximena, Yollotl Alvarado

Temporada de campo | Isabel Vaca

Users | Natalia Almada

Vaychiletik | Juan Javier Pérez

La zozobra | Pablo Cruz Villalba

Sección michoacana (Cortometraje)

El chico de días azules que no puede salir | Paco Alarcón Rojas

La espera | Celina Yunuen Manuel Piñón

La libertad interna | Porfirio López Mendoza

Marku irekani (Vivir juntos) | Rosalba López López, Daniel Isidoro Morales

Muerte y muertebilidad (Death & Deathability) | Maria Victoria Ponce

Oscuro bajo el sol | Luis Armando Sosa Gil

La tarde del domingo también se olvida | Canek Miguel González Jiménez

Tierra eterna | Andrés Alonso Ayala

Tsihueri, el que fue valiente | Yunuen Torres Ascencio

Yo contengo un espacio | Andrea Gudiño Sosa

Sección michoacana (Largometraje Documental)

Tolvanera | A.R. Melgoza

Sección michoacana (Largometraje Ficción)

90 días para el 2 de julio | Rafael Martínez-García

Sin pecado concebida | Gastón Rodríguez Hernández

Cortometraje mexicano (Ficción)

5 de junio | Humberto Flores Jáuregui

Al menos nosotras | Melisa González

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje | Gabriel Herrera

Alma y Paz | Cris Gris

Amanda | Liliana Villaseñor

Ansiedad y deseo | Rodrigo Ugalde De Haene

Arañas | Jaime Guerrero

Atrapaluz | Kim Torres

La cuarta puerta | Hugo Magaña

Chichi´ales | José López Arámburo

De vuelta a San Pedro | Andrea Santiago

Difuso | Paulina Urreta

Edificios sordos | Iván Linares

En los espacios de silencio | Bárbara Moreno Turcott

Gallo | Jorge Díez Maza

El grillo | Carlos Hernández Vázquez

Invierno | Luis Pacheco, Rafael Ruiz Espejo

Koo | Nicolás Rojas Sánchez

Madrugada en un mundo perfecto | Daniel Humberto Campos Ramírez

Mánchester Acatitla | Selma Cervantes

Mil ojos me observan | Nicolás Gutiérrez Wenhammar

Olote | Lau Charles

Papel | Gisela Carbajal Rodríguez, Felix Klee

Polaroids of Anxiety | Luis Arturo Rodríguez, Raúl Salgado

Querida Chantal | Nicolás Pereda

Se llama Flor | Viridiana Pérez Ramírez

El sueño más largo que recuerdo | Carlos Lenin

Tierra | Gustavo Gamero

Tierra negra | José Yapur

Todo lo que fui(mos) | Lorenzo Navas

Yo no fui yo | Pablo Balderas

Cortometraje mexicano (Documental)

Adrenalina | Alberto Arnaut, Diego Rabasa

Almantal Yu´un Lekilal (Mensajeros de la paz) | Octavio Anza

Cristales neón | Bruno Varela

Dato sensible | Anne Huffschmid, Alfonso Díaz Tovar

En el humo | Diego Granadillo Novoa

Flores en la Llanura | Mariana X. Rivera

La fuga | Kani Lapuerta

Hongo | Oscar A. Sánchez

Larhin: Corazón de madera | Patricio Efrén Navarro Alonso

Lunes, 3 de mayo | Leire Aguilera Kelly

Mi edad, la tuya y la edad del mundo | Fernanda Tovar

No fim do mundo (In the End of the World) | Abraham Escobedo Salas

Paralelo 28 | Santiago Bonilla

Pepedrilo | Victor Cartas Valdivia

Serranilla | Nicolás Gutiérrez Wenhammar

Son para tres | Emilio Aguilar Pradal

Victoria | Eloisa Diez

Yollotl (Corazón) | Fernando Colin Roque

Cortometraje mexicano (Animación)

2×1 | David “Diómedes” Heras

Asperger a los 21 | Mauricio Ademir Ortega

Beyond Space | Beatriz Álvarez

Canicas | Eduardo Altamirano

La casa de la memoria | Sofía Rosales Arreola

El cuervo y el venado | Mauricio Calderón Rico

Espejo de agua | Jimena Medina

Flores en la casa de los perros | Christian Alain Vázquez Carrasco

Fonos | Gabriela Badillo Sánchez

Llueve | Carolina Corral, Magali Rocha

Mi abuela Matilde | Miguel Anaya Borja

La odisea espeleológica de Sócrates | Aria Covamonas

Rest in Peace | Deborah Balboa, Karien Benz, Kai-Hsun Chan, Aparna Hegde, Yuk

Yan Tsoi

Tío | Juan J Medina

Toothless | Andrea Guízar

Transtierro | Susana Arrazola

Virtual Memory | Victor Zamora, Tiban Nuñez