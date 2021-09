¿Palazuelos aliado con Movimiento Ciudadano?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 5 (Agencias)

El partido Movimiento Ciudadano (MC) aclaró la verdad detrás de las declaraciones del actor Roberto Palazuelos, quien ha hecho saber sus intenciones de buscar la candidatura de cara a las elecciones gubernamentales de Quintana Roo.

A través de un comunicado oficial que se hizo público el pasado domingo cinco de septiembre, el partido que dirige Clemente Castañeda aseguró que el partido aún no articula el proceso interno de selección y que no pueden incurrir en actos adelantados de campaña.

Todo comenzó cuando el viernes tres de septiembre, el también abogado y empresario anunció que se lanzaría por la gubernatura de Quintana Roo abanderado por MC, partido que acompañó a Enrique Alfaro y a Samuel García en sus campañas estatales de Jalisco y Nuevo León, respectivamente.

“Roberto Palazuelos ya es candidato de un partido político, joven, pero pujante e importante para ser gobernador de Quintana Roo”, aseguró Gustavo Adolfo Infante en un programa en vivo, añadiendo que tenía la primicia de la noticia y la comentaría junto con el supuesto candidato.

De manera inmediata, enlazó al también actor de telenovelas vía telefónica para preguntarle cómo se generó el contacto con el partido naranja y confirmar si esto es cierto. “Efectivamente, así es. Todavía no se hace oficial. Se me acercaron varios partidos, no nada más Movimiento”, respondió el llamado “diamante negro”.

Aseguró que sintió más empatía por MC, pues es un partido que no nada más postula políticos, sino también ciudadanos. En cuanto a su plataforma política, Roberto Palazuelos dijo que es necesario renovar la clase política en la entidad, promover sistemas ecológicos sustentables y reforzar la seguridad.