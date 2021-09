Por fin ganó Elle

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Arnulfo Mata Huerta.-

Vaya, pues ya era tiempo que el quinteto Elle diera el campanazo y en el arranque de la temporada basquetbolera categoría veteranos ligó su primera victoria derrotando a los siempre aguerridos Pistones por tablero de 36-33, pero fue en los cinco minutos de tiempo extra.

Todo esto porque al término del partido había un empate a 29 puntos, de ahí que por regla se otorgaron cinco minutos de tiempo extra para definir “quién era quién” en este juego de veteranos del baloncesto.

Y fue aquí donde “los chavos” del empresario Luis González Vázquez pusieron a prueba su experiencia adquirida a través de los años y metieron en aprietos al bloque defensivo de Pistones.

Los arrinconaron bajo el tablero y luego de un ir y venir en la duela del gimnasio Siglo XXI, Elle sentenció la victoria.

Fue Felipe Yáñez el héroe de este partido en la línea de tiros libres, para cumplir con la regla y sin nervios hizo buenos sus dos disparos concedidos por el árbitro.

Con esto Elle sacó la angustiosa victoria que mucho habrá de servir para mantener el ánimo firme y prepararse para el siguiente compromiso.

Como dijo este disque reportero de deportes de El Diario de Victoria, Luis también señaló que el “Zurdo” López Tirado no extiende la copia de cada partido argumentando que no hay dinero para mandar hacer la papelería, a eso se debe que no informó quiénes fueron los mejores anotadores de uno y otro equipo.

Pero sí afirmó que todos sus “muchachos”, así como de los Pistones, se la rifaron en la duela.

Por ejemplo, Alfonso Robledo, que muy jovencito fue destacado alumno del “Profe” Rafael Portillo, “Poncho” fue un excelente alero y tuvo ante Pistones uno de sus mejores partidos.

Como también los postes Carlos Lara, Erick Coello, así como “Panchote” Rodríguez respectivamente.

Pero Luis González también reconoció el esfuerzo y talento de jugadores como Lee, Cortina y Galván, por citar algunos.

Entonces Martín Salvador debe entregar copias de cada partido a fin de que cada capitán de equipos tenga en su poder los puntos marcados de sus jugadores.

Esto se lo dejamos de tarea al “Profe” Martin Salvador.