Guillermo del Toro prepara nueva serie de terror para Netflix

En este próximo proyecto del Toro se desempeñará como ejecutivo, creador y co-showrunner. Estas historias estarán basadas en relatos de Michael Shea y Emily Caroll, además de que dos serán originales.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities is a collection of eight stories that challenge our notions of horror. @RealGDT selected the artists (like Ben Barnes, Jennifer Kent, Andrew Lincoln & Catherine Hardwicke) who bring this series to life.

Go to @NetflixGeeked for more! pic.twitter.com/qJdWS7IVS4

— Netflix (@netflix) September 2, 2021