Expiden un acta diaria de defunción por covid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- El registro de defunciones en la oficialía 1 del registro civil en Tampico aumentó en un 60 por ciento, debido a las muertes que ha originado el Covid-19 en la ciudad, emitiendo en estos primeros 8 meses poco más de 330 actas, es decir que en promedio se expidió el documento a una persona diaria durante este 2021, reveló Esperanza Serratos Bolado, titular de la Primera Oficialía 1 del Registro Civil en Tampico.

Expone que en total se han realizado 557 actas de defunciones en esta oficina de Tampico en lo que va del año y un 60 o 65 % son de muertes Covid-19, informó la licenciada en esta ciudad; “de lo que era Covid-19 creció en un 60 por ciento en este 2021 en comparación con el año pasado van parejas las cifras porque ya se tiene un año y medio, pero este año se incrementó demasiado”.

Comenta que actualmente no se cobra el Registro de Defunciones, ya que es completamente gratuito para la primera acta, “el registro civil trabaja atendiendo conforme van llegando las personas, no se requiere cita, es de las 8 de la mañana y se cierra a las 3 de la tarde, pero si hay gente no se van los colaboradores, hasta que atienden a la última persona”.

Expresó que al ser uno de las oficialías del registro civil que más aforo de personas se tiene, se han extremado las medidas sanitarias y se refuerzan los protocolos de prevención tanto entre los trabajadores como con la población que acude a realizar sus trámites, atendiendo de 400 o hasta 500 personas cada día, situación por la que mantiene la vigilancia Biosanitaria.

Las oficialías del registro civil son unas de las dependencias que se han mantenido abiertas para que los diversos trámites de la población como los registros de nacimientos y la exposición de actas de defunción se mantengan y se puedan obtener los documentos que son fundamentales para diversos trámites.