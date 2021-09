Humberto Suazo le cierra las puertas al primer equipo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Humberto “Chupete” Suazo, platico en exclusiva con Canal 6 Deportes, matando la ilusión eso sí de todos los que desean verlo en algún momento en el primer equipo del Monterrey.

Dejó en claro lo maduro que está, entendiendo a qué viene y no ve como una posibilidad jugar en el primer equipo, pues viene a aportar en el proyecto con los más jóvenes. Ser un factor en que no cometan los mismos errores que él vivió, además de apoyar a Aldo en la formación de jugadores.

“Chupete” habló de su presente y futuro y dejó en claro que desea destacar en algún momento en el banquillo albiazul, eso sí, es consciente que debe vivir un largo proceso para llegar hasta ahí.

A Humberto se le compara con los mejores jugadores que han pasado por la Sultana del Norte y se le preguntó directamente si se consideraba el más grande, dejando en claro que ni siquiera se consideraba grande.

Suazo viene a aportar, se le ve maduro, en excelente estado físico y buscará ampliar aún más su historia, ahora en la Liga de Expansión.

Una de las razones para venir a México era que su hijo Chuy lo vería jugar en Monterrey.

La pregunta clave en esa entrevista fue: ¿Nos podemos ilusionar con verte después de Raya2 en el primer equipo?

El chileno respondió: “No, yo creo que eso no está en mis pensamientos, yo desde que se habló este proyecto, desde que confiaron en mí, mi idea principal ha sido ayudar a los jóvenes, junto con Aldo. Intentar guiar a los muchachos a cumplir su sueño, mi tarea principal es que los jóvenes no cometan los mismos errores que cometió uno estando acá o los que cometió de jóvenes. Me siento más tranquilo, más maduro, intentando ayudar a los más jóvenes y me tocó un grupo súper joven en Serena y se sacó adelante, se salvó del descenso. Hoy en día estoy netamente enfocado en primero estar bien yo, ayudar a mis compañeros, que día a día nos vamos conociendo, creo que hay un grupo muy bueno, les he dado la confianza a ellos para que me conozcan con soy hoy en día, no el Humberto de un par de años atrás. Creo que estoy enfocado en ayudar a los más jóvenes sea adentro o fuera de la cancha, me toque o no me toque jugar”.

🎙️| “Estoy contento por esta linda oportunidad, la tarea hoy en día es aportar con mi experiencia ayudar a los más jóvenes y ayudarlos día a día.” Humberto Suazo 🤠💬#ComentarioRaya2#Raya2Expansión 🔵🟠 pic.twitter.com/tOSd35UfMo — Raya2 Expansión (@Raya2CFM) September 7, 2021

Con información de: mty.telediario.mx