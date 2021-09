Sergio Mayer afronta denuncias en su contra

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (Agencias)

El ex integrante de la agrupación Garibaldi, Sergio Mayer acudió a la Fiscalía General de la República el día de ayer con la finalidad de revisar si había alguna denuncia en su contra, luego de las “amenazas” recibidas por parte del conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante y la defensa del actor Héctor Parra.

Hay que recordar que el también actor fue acusado de tráfico de influencias al verse involucrado en el caso de la actriz Ginny Hoffman y su hija Alexa, quienes denunciaron a Parra por presunto abuso sexual. En el momento de los hechos, Mayer se desempeñaba como diputado federal.

Tras su visita a la Fiscalía y verificar que no se ha emitido ninguna nueva denuncia en su contra, Mayer expresó que “ese conductor es un cobarde y no se ha presentado a pesar de que ha dicho que yo soy un corrupto y que he manipulado la información. Falta una, desde hace más de un mes sabía que iban a hacer tres denuncias y sólo hay dos”.

El actor fue denunciado el pasado uno de septiembre por Parra bajo el delito de tráfico de influencias, argumentando que tuvo influencia en la carpeta de investigación sin tener el permiso técnico como asesor legal de la víctima. Al respecto Mayer declaró que sólo hizo su labor como servidor público.

La carpeta de investigación completa tardará al menos tres días en llegar a las manos del exdiputado, mientras tanto él y sus abogados aseguraron que están dispuestos a enfrentar las consecuencias de estos procesos legales, que podrían ser, en caso de encontrarse culpable, hasta siete años de cárcel.