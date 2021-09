AMLO asegura que México no frena migrantes por orden de Estados Unidos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está frenando el viaje de los migrantes a la frontera norte para salvaguardarlos, no por presión del gobierno de Joe Biden, pues “no somos peleles o empleados” de Estados Unidos.

En la mañanera de hoy, el mandatario tocó este tema tras recordar un tuit de Lorenzo Meyer, quien criticó que el gobierno esté enviando apoyo humanitario a Haití y al mismo tiempo se detenga y golpee a los haitianos que han llegado al país para evitar que lleguen a la unión americana.

“A lo mejor (Meyer) imagina que si se están dando estos casos es porque nos presiona Estados Unidos. No aceptamos presiones de ningún gobierno, México es un país independiente, soberano y somos más libres que nunca. Sí, tenemos esa situación que nos preocupa, estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles o empleados del gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo orden ayudando y protegiendo”, subrayó.

Aseguró que México no tiene un doble discurso y puede probar que si se abre la frontera y pasan libremente los migrantes hacia el norte del país, correrían muchos riesgos y el gobierno no tendría la capacidad para garantizar su seguridad e incluso su vida.

“Hablamos de cientos de personas hacinadas en lugares donde pueden asfixiarse, son víctimas de pandillas, grupos de la delincuencia, son secuestrados, ultrajados, asesinados, entonces tenemos que cuidar eso”, puntualizó.

Explicó que la delegación mexicana que participará en el diálogo económico de alto nivel en Washington lleva la carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde le pide que se financien programas sociales en Centroamérica para frenar la migración.

Reconoció que México ha tenido que actuar deteniendo a los migrantes para que no viajen a la frontera norte. En este sentido, aseguró que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) no están armados y sólo tienen como objetivo detener a las personas que ingresan de manera irregular al país.

“Hubo desafortunadamente una confrontación, nuestros adversarios aprovecharon para decir que estábamos reprimiendo, se dieron estas cosas, los de migración que patearon ya fueron despedidos, ninguno lleva armas, es agarrarlos, pero no están armados los trabajadores de migración”, explicó.

Aseguró que se está buscando la forma de que estas personas permanezcan en resguardo en México y que no les falte nada, pero “ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos, es un asunto que va a tratar Ebrard y nosotros vamos a ayudar en lo que podamos”, dijo.

“Estamos buscando la forma que permanezcan en resguardo, que no les falte nada. (…) Esa es la situación. No se violan en México derechos humanos, no hay un doble discurso”, insistió.

Con información de: milenio.com