Roza Tamaulipas 6 mil fallecimientos por covid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Al reportar este miércoles 475 casos nuevos de covid-19, así como 15 fallecimientos de pacientes contagiados con el virus SARS-CoV2, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, aseguró que la entidad se mantiene en la tercera ola de contagios.

“La tercera ola de covid-19, caracterizada por la circulación de las variantes alfa, beta, gamma y delta, además de la cepa original, ha ocasionado elevados picos de contagios y afectado a adolescentes y adultos jóvenes”, señaló.

Por lo que insistió en su llamado a no relajar medidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos, así como evitar salidas no esenciales, desinfectar objetos y superficies de uso común, no asistir a reuniones sociales donde no se respeten las medidas preventivas.

Con el añadido de este miércoles, la estadística estatal elevó la cifra de positivos acumulados a 81 mil 391, mientras que la entidad se encuentra a punto de llegar a seis mil defunciones, al ubicarse en cinco mil 995.

Además hay cuatro mil 469 casos activos, 796 muestras sospechosas en investigación y el acumulado de pacientes recuperados se elevó a 70 mil 927.

Victoria se mantiene con una cifra elevada de casos diarios al reportar 103 con los que llegó a 12 mil 565 acumulados, tiene 918 casos activos y 178 sospechosos en estudio, liderando las tablas en ambos casos, se mantiene en 520 defunciones y llegó a once mil 127 recuperados.

Al corte de este miércoles había ocho municipios en semáforo verde. Guerrero, Méndez, Burgos, San Nicolás, Mainero, Villagrán, Bustamante y Gómez Farías; seis en amarillo: Mier, Camargo, Río Bravo, Valle Hermoso, San Carlos y Palmillas.

En naranja se encuentran 15: Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Jiménez, Abasolo, Soto la Marina, Padilla, Güémez, Victoria, Jaumave, Tula, Ocampo y Tampico.

Finalmente en rojo están 14: Gustavo Díaz Ordaz, Cruillas, Hidalgo, Casas, Miquihuana, Llera, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, El Mante, Xicoténcatl, González, Aldama, Altamira y Madero.