Américo encabeza encuestas, pero…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

“Si hoy fueran las elecciones…”. Ah qué bonito es futurear sobre el destino político de nuestro entorno con encuestas en mano, más ahora que está por comenzar oficialmente el proceso electoral 2021-22. Entonces, ¿cómo vamos en las encuestas?

El foro electoral tamaulipeco no luce favorable de manera alguna para el Partido Acción Nacional, quien detenta el poder desde hace cinco años y todo hace indicar que la alternancia ha sido desperdiciada y no podrán mantenerse en el Ejecutivo estatal. Pero no buscaremos culpables, no se trata de eso pero sí de ver las preferencias.

Si hoy fueran las elecciones Morena ganaría. Este es el dato más importante de la más reciente encuesta a la que le echamos un vistazo; peor incluso, sea quien sea el candidato las preferencias están por demás marcadas. Claro, aún hay mucho tiempo para revertir esta tendencia.

“A ver, a ver, números en mano, por fas”, diría cualquier espectador de este foro electoral tamaulipeco. Bien, vamos por partes. Las preferencias por partido político están de la siguiente manera: el 58 por ciento votaría por Morena, el 23 por el PAN, mientras el PRI solo tiene cuatro de cada cien preferencias en la entidad.

Pero aguas, porque la diferencia se acorta si le ponemos nombre y apellido a los candidatos. El bajón sería para AMÉRICO VILLARREAL en caso de alcanzar la nominación, pues Morena cae al 35 por ciento y quien le pisa los talones es JESÚS NADER, quien cuenta con 20 puntos en las preferencias. La diferencia de 35 en el primer punto (por partidos) se reduce al 15 por ciento ya con rostros.

¿Y por qué poner a estos candidatos en la pregunta sobre las preferencias? Elemental, porque son quienes encabezan las mismas al interior de los partidos, según el sondeo que hemos usado como referencia y que fue levantado a principios de este mes.

De esta manera, en Morena el victorense AMÉRICO cuenta con 23 por ciento de las preferencias, seguido por la reynosense MAKI ORTIZ, con 15, y el de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS, con 13 puntos. El resto de los aspirantes morenistas no llega a los dos dígitos.

Ahora el PAN. El tampiqueño CHUCHO lidera las preferencias, con 23 por ciento, seguido no tan cerca por el de Xicoténcatl, CÉSAR VERÁSTEGUI, que obtiene 13 puntos, y el reynosense GERARDO PEÑA figura en un lejano tercer puesto, con nueve por ciento de las simpatías. Así que en el PAN parece que la suerte está echada.

Y mejor aún para NADER. A la pregunta directa de quién le gustaría que fuera el próximo gobernador sin importar qué partido los postule el panista reduce a solo dos por ciento la diferencia con el senador VILLARREAL ANAYA, quien aún así encabeza la encuesta. Un 15 por ciento de los consultados lo respaldan. Así andan las cosas.