El aborto… ¿aplausos?

Mauricio Zapata.-

La Corte finalmente determinó que las mujeres que aborten no podrán ser encarceladas. Y la verdad es una decisión que merece un aplauso para los ministros.

Desde luego que esto ya ha generado una gran cantidad de comentarios, tanto a favor como en contra. Algunos absurdos, como el del paisano Eduardo Verástegui, que culpó a la SCJN de la lluvia y el temblor del martes (¡háganme el favor!).

Hay quien dice que el aborto es una aberración y que es un asesinato. Dicen también que Dios no lo permite, y han dicho, del mismo modo, que ahora van ir corriendo todas las mujeres a abortar.

Los comentarios a favor aseguran que la decisión les da un alivio a muchas mujeres.

Pero el asunto es claro: se está descriminalizando el aborto. Solo eso.

Esto quiere decir que no se va a meter a la cárcel a una mujer si decide abortar. Ni tampoco se enjuiciara al médico que lo practique.

Con esta decisión, en ningún momento se fomenta el aborto. Ni todas las mujeres van a correr a abortar y con ello detener la reproducción humana. No.

En algunas entidades ya se había legislado al respecto, y en ellas se establece una serie de condiciones para permitir ese hecho. Pero, además, permitirá que se haga en las clínicas y no de manera clandestina, lo que provocaba serios problemas.

El asunto es fácil: si no quieres abortar, no lo hagas y ya. Pero no se juzgará a quien sí lo quiera hacer.

Según estudios (serios), el 80 por ciento de criminales son hijos no deseados, entonces esta situación, en un momento dado, puede ayudar a cortar de raíz muchos de los problemas que actualmente tenemos.

Aunado a ello, en las escuelas hay muchos conflictos con niños que no los quieren sus papás; que son abandonados, que no son queridos y que enfrentan otro tipo de fenómenos, en donde, además, hay terceras personas afectadas.

Insisto, quien no quiera abortar que no lo haga, pero quien sí lo quiera hacer, deben permitírselo. Al final de cuentas, con la ley o sin ella lo van hacer, y es mejor llevar un control.

EN CINCO PALABRAS.- No se acabará el mundo.

PUNTO FINAL.- “La muerte también es parte de la vida”: Cirilo Stofenmacher.

