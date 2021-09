Piden tramitar testamentos a familias de víctimas del Covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Congreso del Estado exhortó al Instituto de Defensoría Pública, para que tramite, gratuitamente, juicios sucesorios testamentarios o intestamentarios, a los familiares de pacientes fallecidos por Covid.

Además, pidió a la Secretaría General de Gobierno, que concerté acuerdos con los Notarios Públicos, para que extiendan indefinidamente una campaña de elaboración de testamentos.

El hecho es necesario, señala el dictamen aprobado, porque en Tamaulipas casi han muerto seis mil personas a causa de la pandemia del Covid-19.

“Sabido es que en nuestra sociedad no es costumbre acudir ante Notario Público para elaborar testamento por lo que, un importante número de personas fallecidas no dejaron disposición expresa sobre el destino de sus bienes, lo cual afecta a la familia en general, pero en particular a los menores porque ven amenazados sus derechos y su bienestar, al poder ser víctimas de abuso por personas de su entorno” indica.

Por esa razón consideraron necesario que se implemente una campaña ampliada de testamentos entre la población, pero que además el Instituto de Defensoría Pública ofrezca sus servicios a las familias que hayan perdido a uno de sus integrantes por Covid y que requieran elaborar un juicio testamentario o intestamentario.