Tormenta amenaza con cancelar el inicio de la NFL

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A pocas horas para el inicio de la temporada 2021 en la NFL, se han registrado intensas lluvias en la ciudad de Tampa, lugar donde se disputará el juego entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers.

Desde sus redes sociales, diferentes medios y reporteros que se dieron cita para la cobertura del partido, compartieron los estragos del clima en el estadio Raymond James al poco tiempo de la patada inicial.

De acuerdo con diferentes pronósticos del clima, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya poco antes del inicio del juego, programado para las 8:20 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y 7:20 de la noche del centro de México.

Por primera ocasión, el primer juego de la temporada regular de la NFL se llevará a cabo en donde se jugó el último de la campaña anterior, donde los Buccaneers ganaron el Super Bowl frente a su público en febrero de este año.

De acuerdo con el reglamento de la liga, el partido podría verse postergado en caso de que la lluvia y los vientos incrementen su intensidad e impidan que el juego se desarrolle sin mayor problema.

Tampa right about now. Supposed to clear by kickoff. pic.twitter.com/RUtbxCmMU5

— Steve Wyche (@wyche89) September 9, 2021