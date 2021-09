Vuelven filas… y molestias de jubilados del Issste

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Reunidos a la sombra del que llamaron el árbol de la noche triste “porque es donde lloran los jubilados del Issste”, decenas de derechohabientes pidieron una vez más a las autoridades del instituto agilizar y regularizar el surtido de recetas, sobre todo para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

El gestor Heriberto Manzano García, quien también es derechohabiente jubilado, comentó lo anterior y señaló que alrededor de 300 pacientes tienen que hacer fila semana tras semana, desde las 07:00 horas, algunos antes y hasta entrada la tarde, para tratar de surtir sus recetas.

“Pues aquí estamos a la sombra de este árbol, que nosotros hemos bautizado como el árbol de la noche triste porque es donde lloramos los jubilados del Issste, esperando que se toquen el corazón y nos surtan las recetas”, comentó.

Sin embargo, precisó Manzano García, que no solo es que les surtan la receta, sino que las surtan completas y que no les quede pendiente ninguna caja de las que les prescriben los médicos, que no les limiten y tampoco tengan que elegir cuál prefieren surtir.

“Entre los medicamentos que más escasean o que más nos limitan a la hora de surtir, estamos hablando del losartán, de la metformina y de otros que se utilizan para la diabetes y la hipertensión, pues no siempre llegan y tampoco se ha regularizado el abasto”, precisó.

En el lugar se podía observar al intemperie a más de un centenar de derechohabientes, sin embargo de acuerdo con la organización que llevan a través de “fichas” los números llegaban hasta casi los 300, situación que a la representaba un riesgo sanitario.

“Más o menos hemos estado como 300 a lo largo de la mañana, nadie sale y ofrece una opción de organización, sólo nos piden la sana distancia pero si surtieran con agilidad y sobre todo tuvieran el medicamento, no habría necesidad de aglomeraciones”, señaló.

Para concluir Manzano García dijo que también escasean medicamentos que son caros, “hay algunos que son baratos y para no dejar el tratamiento los compañeros los compran, pero hay otros que son caros, aunque aquí lo cierto es que no tenemos por qué gastar ya nos descontaron y nos siguen descontando mucho”.