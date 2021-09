AMLO no quiere estatuas ni calles con su nombre, asegura

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En su conferencia mañanera este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no quiere que se utilice su nombre para calles, escuelas ni hospitales, ni que se hagan estatuas u otras estructuras en su honor.

Comentó que en su testamento dio indicaciones de lo anterior.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar alguna calle, no quiero estatuas, una escuela, hospital, nada absolutamente.

“Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo y no convirtiéndolos en piedra” indicó.