Apoyará el PRI decisiones que beneficien a Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Los regidores del PRI del Ayuntamiento de Victoria, seguirán defendiendo la entrega de servicios públicos de calidad, un gobierno transparente que rinda cuentas y fomente la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Es decir, mantendrá la misma postura que ha tenido en los últimos tres años, en los que los cinco regidores del PRI destacaron los aciertos, pero también denunciaron los desaciertos, aseguró Horacio Reyna de la Garza.

El regidor electo del PRI, aseguró que no habrá posturas intransigentes a partir de la nueva administración municipal en Victoria y contrario a ello se apoyará al nuevo gobierno en las decisiones que sean benéficas para la población.

A la fecha, admitió que no ha habido ningún acercamiento con el alcalde electo Eduardo Gattás Báez, aunque consideró que no habrá problema para hacer, toda vez que estamos abiertos a todas las fuerzas políticas, a aprobar proyectos que beneficien a los habitantes de esta ciudad “y si no votar en contra como siempre se ha hecho”.