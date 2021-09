Issste: bajan filas… continúan reclamos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Aunque la fila en las farmacias de la clínica-hospital y la clínica de medicina oficial del Issste en esta Ciudad disminuyeron de forma importante este viernes, los derechohabientes principalmente jubilados continúan reclamando el surtido completo de sus recetas.

En un recorrido este viernes por ambas instituciones, se pudo constatar que de las largas filas que se registraron el jueves, solamente quedaba una de alrededor de la décima parte, es decir aproximadamente 30 personas la mayoría adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas.

Al dialogar con algunos de ellos se mostraron muy reservados y a diferencia del jueves pidieron no ser grabados o fotografiados, sin embargo uno de ellos expuso que la razón es que las agrupaciones de jubilados a las que pertenecen interceden por ellos y no quieren represalias.

Una de ellas trabajadora de educación jubilada fue directa: “Mire le platico lo que pasa pero no me tome video ni fotos porque a mí me gestiona el medicamento la agrupación de jubilados, no quiero que me llamen la atención o quedarme sin medicamento”, comentó.

Sin embargo mostró varias recetas que desde hace casi un mes no le han surtido y en las que vienen principalmente medicamentos para diabetes e hipertensión, “yo tomo metformina para la diabetes, pero también traigo la receta de insulina para mi hijo, la primera la puedo comprar pero la segunda ya no pues cuesta como 800 pesos”, expuso.

En el acceso principal de la clínica hay personal para controlar el acceso y aplicar el filtro sanitario, así como salir de vez en cuando a rociar dos o tres veces sanitizante, sin embargo lo que reclaman los derechohabientes es agilización en la farmacia.

“Queremos que llegue la información al presidente Andrés Manuel López Obrador para que vea que es falso que se mejoró el abasto, cada jueves o cada mes sigue ocurriendo lo mismo a la hora de surtir las recetas”, puntualizaron.