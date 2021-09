Sin duda una de las interpretaciones que más gustó al público fue la de “Nothing Else Matters” con Miley Cyrus.

“The Black Album” es uno de los discos más exitosos en ventas y favoritos del público, es el disco más vendido en los últimos veinte años en Estados Unidos, con 15 millones 735 mil copias, el lanzamiento fue en 1991 y este los llevó a tener el disco en número 1 en 10 pasíes.

Los singles más conocidos del álbum son, “Enter Sandman”, “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters”, “Wherever I May Roam” y “Sad But True”.