¡Quieren el bicampeonato!

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (Agencias)

La espera terminó. Volvió el futbol americano de la NFL y no podía ser de forma más emocionante: en el duelo que puso en marcha la temporada, los Vaqueros de Dallas estuvieron cerca de dar la gran sorpresa, pero los actuales campeones, Bucaneros de Tampa Bay, sacaron una dramática victoria por 31-29, gracias a un gol de campo con solo siete segundos en el reloj. El equipo de Tom Brady empezó con el pie derecho.

La campaña arrancó en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, el mismo lugar donde los Bucaneros se convirtieron, el siete de febrero pasado, en el primer equipo de la historia que conquista el Super Bowl en su propia casa. Apenas en el primer cuarto, Tom Brady encabezó una sólida ofensiva de 94 yardas totales y nueve jugadas. En primera y gol, el mariscal de campo conectó con Chris Godwin un pase de cinco yardas a la zona de anotación. Ryan Succop pateó el punto extra para poner la pizarra 7-0.

La respuesta de los Vaqueros de Dallas no tardó en llegar. Dak Prescott regresó para generar ilusión entre los aficionados. Sufrió una grave lesión de tobillo en la semana 5 de la temporada pasada. En la pretemporada actual se lastimó el hombro y tampoco pudo jugar. Este jueves, finalmente apareció y aún en el primer periodo, dirigió un ataque de 75 yardas totales. Desde la 22 de Tampa Bay, lanzó para CeeDee Lamb quien escapó hasta cruzar las diagonales. Con el punto extra de Greg Zuerlein, el juego se empató 7-7.

Ante un estadio lleno, Tampa Bay recuperó la ventaja en el segundo cuarto. Bucaneros comenzó la ofensiva en una gran posición de campo y no perdonó. Tom Brady cerró un ataque de 50 yardas con un pase corto para Rob Gronkowski, quien capturó en las diagonales para su primer touchdown en la naciente temporada de la NFL. Con el punto extra pateado por Ryan Succop, el marcador se movió nuevamente a favor del cuadro local 14-7. Dallas pudo acercarse poco después, pero Greg Zuerlein falló un gol de campo de 31 yardas.

Vino enseguida la primera entrega de balón de la temporada. El corredor de Bucaneros, Ronald Jones II, soltó el ovoide que fue recuperado por Randy Gregory. Los Vaqueros quedaron en una inmejorable posición y no desaprovecharon. Dak Prescott culminó la ofensiva con un pase de anotación de cinco yardas para Amari Cooper. Volvió a fallar Greg Zuerlein al patear y sin el punto extra la pizarra se quedó 14-13 a favor todavía de la escuadra local.

La defensiva de Dallas dio otro golpe de autoridad enseguida. El pase de Tom Brady fue interceptado por Trevon Diggs y de nuevo quedó el equipo en estupenda posición. El ataque de los Vaqueros no logró llegar hasta las diagonales. Tuvo que conformarse con buscar el gol de campo. Greg Zuerlein esta vez sí acertó una patada de 35 yardas. La pizarra se movió y la escuadra visitante ya ganaba 14-16. Poco duró el gusto, pues vino enseguida un bombazo de 47 yardas de Tom Brady para Antonio Brown, quien llegó a zona de anotación. Con el punto extra de Ryan Succop el marcador puso 21-16.

Los Vaqueros buscaron acercarse en los últimos instantes de la primera mitad, pero Greg Zuerlein falló un gol de campo de 60 yardas. Con pocos segundos por jugar, Tom Brady hizo un intento más rumbo a las diagonales, pero el bombazo fue interceptado Jourdan Lewis. Así, se fueron los dos primeros cuartos de la temporada con ventaja para los Bucaneros.

En el arranque del tercer cuarto, Dallas tuvo una ofensiva de casi seis minutos. Tuvo primera y gol en la yarda ocho de los Bucaneros, pero no fue capaz de entrar a zona prometida en tres intentos. No le quedó más que conformarse con el gol de campo que pateó Greg Zuerlein para acercar a los Vaqueros 21-19. Pero Tampa Bay volvió a despegarse con la conexión de dos viejos conocidos: Tom Brady lanzó un pase de once yardas para Rob Gronkowski, quien entró a las diagonales. El punto extra de Ryan Succop dejó el marcador 28-19 para los campeones defensores.

Si Dallas quería seguir con vida, tenía que reaccionar de inmediato. Y así lo hizo. Dak Prescott recibió extraordinaria protección. Lanzó un pase perfecto de 21 yardas para Amari Cooper, quien atrapó en zona de anotación. Así concluyó una ofensiva de 75 yardas. Greg Zuerlein pateó el punto extra para colocar la pizarra 28-26.

Ya en último cuarto, los Vaqueros estaban contra la pared. Chris Godwin atrapó el pase y a una yarda de la zona de anotación fue tacleado y soltó el ovoide. Jourdan Lewis recuperó y así Dallas se salvó. Con tres minutos por jugar, estaba a un gol de campo de llevarse la victoria. El cuadro visitante logró avanzar hasta darle oportunidad a su pateador de buscar la victoria. Greg Zuerlein conectó perfecto el gol de campo de 48 yardas y con 1:24 en el reloj, le dio vuelta a la pizarra, ahora 28-29.

Tom Brady tuvo todavía tiempo para una ofensiva más. Cierre dramático de partido. Bucaneros buscaba llevar el ovoide a distancia de gol de campo. El mariscal de campo conectó con Chris Godwin para llegar a la yarda 18. Desde ahí, con solamente siete segundos en el reloj, Ryan Succop pateó un gol de campo que definió el encuentro en el último instante para dejar el marcador 31-29.