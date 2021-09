Exige CNDH liberar a mujeres presas por aborto

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Tamaulipas a liberar a las mujeres en reclusión por aborto, en apego al reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que despenaliza esa conducta.

“Esta Comisión Nacional exhorta a las autoridades competentes en cada estado para que, como en el caso del estado de Coahuila, se otorgue carácter retroactivo en favor de las mujeres en reclusión por aborto, para que se tomen las acciones pertinentes y puedan quedar en libertad, en estricto apego a la argumentación establecida por las y los ministro de la SCJN” señaló.

Y añadió: “Asimismo, extiende su exhorto a los Congresos estatales a efecto de que den continuidad a esta resolución, armonizando las leyes en sus entidades federativas”.

La CNDH hizo un reconocimiento a la resolución de los ministros, quienes de manera unánime declararon inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciera abortar con el consentimiento de aquella.

“Dicha resolución implica un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, en particular sus derechos reproductivos, a decidir y a la igualdad sustantiva. Además, sienta un precedente para todas las entidades federativas, quienes a partir de esta fecha no podrán criminalizar a las mujeres que interrumpan el embarazo, y estarán en la obligación de adoptar medidas para que las personas gestantes tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias” mencionó.

El criterio de la SCJN deja impedidos a los jueces de todo el país para seguir iniciando procesos penales por aborto.

En Tamaulipas, diputados de la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional (PAN), han expresado su rechazo a la despenalización del aborto, y advierten que, al menos en la actual legislatura, no reformarán el Código Penal.