Joe Biden pide no olvidar a víctimas del 11 de septiembre

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió a los estadounidenses no olvidar a las víctimas del atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

En sus redes sociales, Biden señaló que “hace 20 años, casi tres mil vidas se vieron truncadas por un acto indecible de cobardía y odio”.

“Como nación, nunca debemos olvidar a aquellos que perdimos durante uno de los momentos más oscuros de nuestra historia y el dolor duradero de sus familias y seres queridos”, expresó.

Estados Unidos conmemoró el veinte aniversario del atentado contra las Torres Gemelas -además del perpetrado contra el Pentágono y un tercero frustrado en Pensilvania-, que cambiaron la historia contemporánea, llevaron al país a una era de intervencionismo exterior y obligaron a extremar las medidas de seguridad en el mundo entero.

Los actos principales, revestidos de sobriedad, tuvieron lugar en la Zona Cero, donde se ubicaban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones en la mañana del 11 de septiembre de 2001 y donde hoy se alza el Museo del 11 de Septiembre.

Biden confió en que su país pueda “demostrar que las democracias funcionan” y volvió a defender la retirada de Afganistán, con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

El mandatario no pronunció ningún discurso en los actos con motivo del 11-S en los que participó, tanto en Nueva York como en Shanksville (Pensilvania), pero sí hizo algunos comentarios en declaraciones a periodistas después de visitar una estación de bomberos en esa segunda localidad.

Describió como “verdaderamente bueno” el discurso que había dado poco antes en Shanksville el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), quien comparó el “espíritu infame” de los terroristas del 11-S con el de los extremistas violentos que provocaron el asalto al Capitolio el pasado enero.

Subrayó la importancia de avanzar hacia la unidad en un momento de latentes tensiones en el país tras el mandato de Donald Trump (2017-2021), y reveló que, durante su visita a la estación de bomberos en Shanksville, se había hecho fotos con voluntarios que llevaban gorras como señal de apoyo a ese polémico expresidente.

“En los próximos cuatro, cinco, seis o diez años, ¿vamos a demostrar que las democracias pueden funcionar, o no?”, preguntó Biden.

Aseguró que los líderes autoritarios piensan que ellos son los únicos que pueden tener éxito, y dijo que lo había comprobado en sus conversaciones con los presidentes de China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin.

“Creo que realmente podemos, de hecho, liderar con el poder de nuestro ejemplo de nuevo”, continuó Biden.

